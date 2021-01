neDÁM SA OČKOVAŤ?

Je mi jedno, či má ochorenie Covid19 epidemický, pandemický alebo len chrípôčkový priebeh. Čo ma zaujíma je to, či sa mi v prípade akejkoľvek choroby a jej ťažkého priebehu dostane adekvátnej zdravotníckej starostlivosti.

Je možné, že nakoniec bude celkový počet infikovaných a chorých takmer identický bez ohľadu na to, či by sme ne/testovali, ne/zatvárali školy, reštaurácie, obchody, chvíľami možno aj celú ekonomiku.

Rozdiel však je, či je potrebné hospitalizovať 3 000, 13 000 alebo 30 000 pacientov s ťažkým alebo veľmi ťažkým priebehom. O 3 tisíc pacientov sa ešte naše ťažkopaško skúšané zdravotníctvo vie postarať. Avšak KTO by sa a AKO, postaral o chorých, ak by tých pacientov vyžadujúcich hospitalizáciu bolo naozaj 13 alebo aj 30 tisíc? Nabehnú SMERoHLASno kričiaci demonštranti spred Úradu vlády, Hliadky z vlakov alebo „Slovenskí branci“, s patričnými odbornými vedomosťami a praktickými zručnosťami na ovládanie pľúcnych ventilátorov a kyslíkových prístrojov, tentoraz do nemocníc ratovať chorých? Asi ťažko!

Preto všetky prijímané opatrenia znášam s pokorou a trpezlivosťou, dôverujem odborníkom, aj keď mnohým veciam okolo toho, keďže nie som na danú oblasť odborník, nerozumiem. Určite sa robia aj chyby, čo je normálne, veď sme sa, ako ľudstvo za posledných 100 rokov s niečím takto rozsiahlym nestretli.

Preto:

- nespochybňujem prijímané opatrenia, veď ich úlohou je udržať počet ťažko chorých pod hranicou kapacity našich nemocníc,

- dodržiavam Ruky – Odstup – Rúško,

- obmedzujem osobný a spoločenský kontakt na minimálnu a nevyhnutnú mieru,

- a s nádejou čakám až na mňa príde s očkovaním rad.

Očkovanie je najväčšia nádej pre náš návrat do normálu. A aj keď ho mnohí „odborníci“ spochybňujú, či šíria o ňom bludy, je nezvratným faktom, že očkovanie je už takmer 300 rokov obrovským prínosom pre rozvoj našej civilizácie. Zachránilo stovky miliónov životov, zachránilo mnohých vedcov, ktorí by sa dospelosti a svojich vedeckých objavov nedožili, lebo by ich zabili infekčné choroby, ako záškrt, obrna, tetanus, osýpky ... Prežili však a tak pomohli objavmi nám všetkým, aby sa nám tu na Zemi lepšie žilo. A teraz tieto vedecké kapacity v unikátne krátkom čase vymysleli očkovaciu látku – vakcínu, ktorá by nás už v dohľadnom čase mohla oslobodiť od pliagy zvanej Covid 19.