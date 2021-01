Ako sa policajný exprezident dostal do väzby.

V súvislosti so samovraždou exprezidenta PZ SR sa šíria hoaxy o jeho väzbe. Vraj väzba bola nezákonná, že bol nevinný, že nie sú dôkazy o jeho korupcii ...

Prečo by bol potom však vzatý do väzby, ak by to bola pravda?

Neuvedomujú si šíritelia týchto „práud“, že spochybňujú nezávislosť konania polície, prokuratúry a súdov SR? Neuvedomujú si, na akom veľmi tenkom ľade sa pohybujú?

Na vysvetlenie, ako sa človek obvinený z trestnej činnosti dostane do kolúznej väzby, uvádzam tu postup:

Dôkazy o trestnej činnosti predkladajú policajti - vyšetrovatelia.

V prípade, ak vyšetrovatelia, či pri prečinoch stačí i poverený príslušník PZ SR, zistia okolnosti vzbudzujúce DÔVODNÉ a ODÔVODNENÉ podozrenie, že konkrétna osoba spáchala trestný čin, Trestný poriadok im ustanovuje povinnosť ex offo - z úradnej povinnosti BEZODKLADNE vzniesť obvinenie.

Voči tomuto uzneseniu o vznesení obvinenia ma obvinený právo do 3 prac. dni podať sťažnosť. O nej rozhoduje dozorujúci prokurátor. Ak sťažnosť zamietne, obvinenie je právoplatne. To môže ešte v rámci podnetu preskúmať nadriadený prokurátor prokurátora, ktorý ho vydal.

Obvineného možno na návrh prokurátora vziať do väzby, ak je DÔVODNÁ obava, že ujde, bude sa skrývať alebo inak vyhýbať trestnému konaniu alebo, ak je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti alebo, ak na slobode bude ovplyvňovať svedkov alebo inak mariť trestne stíhanie.

O väzbe rozhoduje súd. Voči rozhodnutiu súdu o vzatí do väzby je prípustná sťažnosť, o nej rozhoduje súd 2. stupňa. Ak sťažnosť zamietne, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

A teraz si to zopakujme.

O obvinení a prípadnej vyšetrovacej väzbe rozhodujú 3 nezávislé orgány – polícia, prokuratúra a súd.

1. V prípade vznesenia obvinenia bez väzobného stíhania rozhoduje minimálne 1 policajt – vyšetrovateľ.

2. Ak obvinený podá sťažnosť, rozhodnutie o obvinení preskúma dozorujúci prokurátor.

3. Na rozhodnutia dozorujúceho prokurátora možno podať podnet, ktorý preskúma nadriadený prokurátora, ktorý vydal rozhodnutie.

4. Na návrh prokurátora možno obvineného vziať do väzby. O väzbe rozhoduje súd.

5. Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby je prípustná sťažnosť, o ktorej rozhoduje senát súdu 2. stupňa, čo je Krajský alebo Najvyšší súd, podľa toho, ktorý súd rozhodol o väzbe obvineného.

Suma sumárum – o väzbe rozhodujú minimálne 3, častejšie 4 a prípadne rozhodovania súdu 2. stupňa, minimálne 7 ľudia.

To nám tu chce naozaj niekto nahovoriť, že si hocikto z týchto ľudí dovolí navrhnúť a aj schváliť väzobné stíhanie kohokoľvek, dokonca aj policajného exprezidenta, bez relevantných dôkazov?