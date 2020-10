Nevídaný rozruch medzi učiteľmi spôsobený prieskumom.

Uznávam Európsku úniu, spoločnú menu Euro, slobodný pohyb osôb a tovarov, ale som proti nariadeniam eurobyrokratov o zlých žiarovkách, krivých uhorkách, príliš výkonných vysávačoch... Nesúhlasím s pokračovaním delenia na staré a nové krajiny EÚ najmä v oblasti nerovnakých podpôr v poľnohospodárstve, ktoré mali byť vyrovnané podľa prístupových zmlúv do EÚ ukončením prechodného obdobia v roku 2013, ale nestalo sa tak. Nesúhlasím ani s ďalšími reguláciami, kde sa rôzni regulátori pokúšajú o rôzne nezmyselné obmedzenia napríklad v oblasti zmenšovania splachovacích nádržiek našich záchodov. Nepotrebujeme „dobrotivých a starostlivých“ úradníkov, ktorí v podstate nepracujú, iba veci komplikujú. Hovorme čo si myslíme a robme to, čo hovoríme, lebo len tak je to správne a poctivé. Nič nie je zadarmo, ani obedy, vlaky a ani eurofondy, lebo ani v Bruseli peniaze nerastú na stromoch.

Autor je členom Demokratickej strany