Keď ľavá ruka nevie, čo robí pravá.

Zdravotníctvo versus školstvo. Minister zdravotníctva v relácii Braňa Závodského zverejnil odporúčania. Vedenie školstva ich aj naďalej ignoruje.

škola (neznámy)

Minister zdravotníctva Marek Krajčí v Exprese, relácii Na živo v piatok na obed povedal, že s prijatými protikovidovými opatreniami sa znížila výrazne mobilita občanov, čo by malo mať priaznivý dopad na obmedzenie šírenia ochorenia Covid 19. Zároveň firmám odporučil, ba priam ich vyzval, aby tie, ktoré môžu, umožnili svojim zamestnancom home office, čo tiež napomôže ešte väčšiemu zníženiu pohybu ľudí.

Opačným smerom sa vybralo Ministerstvo školstva. Prostredníctvom stredných škôl posiela už od pondelka 12.10. tisíce stredoškolských učiteľov do prázdnych škôl dištančne učiť. Títo, cestou do práce najazdia desaťtisíce kilometrov, stretnú s desiatkami tisíc ďalších ľudí v hromadných dopravných prostriedkoch, nakoniec sa stretajú každý deň v zborovniach, často učitelia aj z viacerých okresov. A to len preto, že sa nejaký tvrdohlavý úradník rozhodol, že im nebude umožnené prácu, čo robia v prázdnych triedach, vykonávať z domu.

Takže od zajtra 19.10. začínajú učitelia už druhý týždeň dochádzať do prázdnych škôl a tried učiť dištančne.

Na Slovensku je to proste tak, ľavá ruka nevie, čo robí pravá, skoro každý si tu robí, čo chce.

Ho mor, Slovensko !!!