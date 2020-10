Školský Home Office

Slovensko sa na jar konečne dočkalo. Aj vďaka Covid 19 sa v roku 2020 zaradilo medzi krajiny vyspelé. Obrovský rozmach nečakane zaznamenal, vo svete celkom bežný, HOME OFFICE.

Osud domácej práce pre zamestnávateľa dokonca postihol aj 10-tisíce pedagogických pracovníkov. Pre niektorých to bolo zaujímavé spestrenie ich práce/poslania, pre niektorých, najmä pre učiteľky - matky menších detí, vraj hotové galeje.

Avšak o inom chcem. O tom, prečo aktuálne home office nefunguje.

Hovorí sa, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. Vo vyspelých krajinách je vraj celkom bežné, že ak vám umožnia home office, čiže prácu z domu, prispejú vám na náklady, ktoré ste na prácu pre zamestnávateľa vynaložili. Čiže náklady na elektrickú energiu, teplo, internet, vodné stočné, toaletný papier ;) , príspevok na stravu, opotrebenie vlastnej výpočtovej techniky (IKT) a pod. Osvietený zamestnávateľ vie, že je napriek tomu ešte stále v pluse, pretože napríklad nemusí mať prenajaté pracovné priestory, ktoré nevyužívate. To by sme však neboli na Slovensku, ak by sme aj v tejto oblasti neboli regionálne špecifikum. Neviem, ako na to prišli, ale niektorí učitelia nabrali tú odvahu a začali „neprezieravo“, asi nepoznajúc mentalitu slovenského úradníka, požadovať v podstate samozrejmosť, teda tie príspevky za home office. Mimochodom, podľa mňa celkom oprávnene. Ako to nakoniec na tomto našom bohu zasľúbenom Slovensku dopadlo? Tak typicky, slovensky, úradnícky.

Prišla jeseň, opäť tu máme zavreté školy, zatiaľ iba stredné, ale riaditelia škôl dostali od vrchnosti pokyn, že učitelia musia dištančne žiakov vzdelávať priamo zo školy. Žiadny home office nehrozí. Odôvodnenie? Aby si vraj nenárokovali príspevky za opotrebenie vlastnej IKT, spotrebovanú energiu, minuté dáta, či toaletný papier a vodu pri používaní domáceho WC. A tak, napriek vážnej epidemickej situácii, najskôr cestujeme a potom sa v zborovni stretneme učitelia zo štyroch červených okresov a aby sme neboli pokope, tak sa rozlezieme do tried, v ktorých sedíme po jednom a dištančne učíme. V čase, keď je každá koruna, či vlastne euro dobré, 700 prázdnych stredných škôl, okrem iného, vykurujeme. Pritom by stačilo tak málo, keď sú takým strašným problémom tie príspevky. Dať učiteľom na výber, pracovať z domu bez nároku na energetické, dátové, technologické, či toaletné príspevky alebo práca na pracovisku.

A tak premýšľam, čo je príčinou tohto spôsobu myslenia úradníkov – malomeštiactvo, závisť, ješitnosť, úzkoprsosť?

Napriek všetkému tu napísanému chcem vyjadriť presvedčenia a mám vieru, že kompetentní svoj postoj, aj vzhľadom na nebezpečne sa zhoršujúcu epidemickú situáciu, zmenia, nebudú riziku nakazenia ľudí vystavovať bezdôvodne, umožnia všetkým, ktorí o to stoja prácu z domu a samozrejme najlepšie by bolo, keby aj s tými náhradami.

Ho mor Slovensko :D